Las princesas de barrio juegan al juego de la verdad en la casa rural: "Ahí sí que he sido falsa a tope de power"

Con los ánimos más que caldeados, las princesas de barrio se atreven con un arriesgado juego. Menos mal que existe la falsedad y que 'la Iratxe' está dispuesta a usarla.

'La Paqui' y 'la Iratxe' firman una tregua con la intención de no amargar a las demás princesas de barrio (ni a sí mismas) el fin de semana en el bungalow de El Escorial, y no se les ocurre otra cosa que participar en el juego de la verdad que propone 'la Jessy'.

Tras discutir acerca de lo que es un adjetivo -"¿tú me ves a mí con cara de profesora de lengua?"- se afanan en escribir cosas acerca de sus amigas. "Morena", es el primero... y la única es Iratxe, que acusa a las demás de tener "chocho morenote". Con la palabra "caprichosa" vuelve a haber tensión.

"No quise echar leña al fuego, yo ahí sí que fui falsa a tope de power", comenta 'la Iratxe' minutos después a los redactores del programa de laSexta.

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