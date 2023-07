En 2018, Pedro Almodóvar fue propuesto por la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena para ser nombrado Hijo Predilecto de la ciudad, sin embargo en un primer momento, se llevó el "no" del principal partido de la oposición que en ese momento era el PP.

Sin embargo, luego rectificaron y finalmente accedieron a que un cineasta de la talla intencional de Pedro Almodóvar tuviera ese reconocimiento. A colación de este hecho y de otros que hacen que algunas personas rechacen el cine de Almodóvar por sus ideas políticas, el ex presidenteJosé Luis Rodríguez Zapatero sostiene que "no reconocer al talento a quien no piensa como tú es empobrecerse".

El expresidente socialista participa en el documental de Pedro Almodóvar alabando su gran talento como artista. Pincha el video para ver la polémica que hubo entonces con su nombramiento y las opiniones de políticos como Albert Rivera, Cristina Cifuentes o los citados Manuela Carmena y José Luis Rodríguez Zapatero. Todos participan en el documental Pongamos que hablo de Pedro Almodóvar.