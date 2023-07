La recogida del Oscar fue uno de los momentos más importantes en la vida de Penélope Cruz. Para conocer de primera mano cómo vivió es anoche mágica, Iñaki López charla con Luis Alegre, amigo de Penélope Cruz. Y es que el escritor pronunció una de las frases más recordadas durante los Oscar. "¡Viva la madre que te parió!", gritó Alegre en el momento en el que Penélope recogió el Oscar.

"Tenía una doble lectura porque yo incluía un homenaje literal a su madre, que ha sido una persona completamente decisiva para Penélope desde varios puntos de vista", destaca Luis Alegre. Por su parte, Mónica Cruz afirma que no recuerda nada de esa noche: "Fue el primero, nos fuimos al bar, nos pintamos todos una P". "No me enteré de nada", confiesa la también actriz.

Además, Luis Alegre recuerda las fiestas después de los Oscar a las que acudieron: "Fuimos a casa de Madonna y estaba lleno de celebridades". "Cada dos metros te encontrabas una celebridad internacional", insiste el escritor.