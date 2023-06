No hay duda de la popularidad y los éxitos que cosechó Mecano durante la década de los 80: desde el lanzamiento de su sencillo Hoy no me puedo levantar en 1981 hasta la disolución del grupo en 1992. Luego volvieron de forma exprés en el 98 para grabar el famoso disco Ana-Jose-Nacho (editado en marzo del 98) que incluía los temas más importantes de Mecano, además de 6 canciones inéditas. Pero en octubre de ese mismo año, el grupo dijo definitivamente adiós.

Iñaki López, presentador del documental Pongamos que hablo de Mecano, disponible en ATRESplayer PREMIUM cuenta en esta producción el éxito sin precedentes que tuvo Mecano.

Algunas cifras ponen los pelos de punta: más de 25 millones de discos vendidos en todos el mundo; más de 100 conciertos al año y en países como México, Argentina o Australia y además cuenta con un récord que no tiene ningún otro grupo español: haber sido el primer grupo en vender un millón de copias de un único disco.

Ese disco fue Descanso dominical, publicado en 1988 e incluía temas tan emblemáticos de la banda como La fuerza del destino, Un año más o el 7 de septiembre.