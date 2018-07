Una mujer denuncia a su pareja: "Cada vez que me empezaba a pegar, me iba al baño"

RETENIDA

Policías en acción recibe la llamada de una mujer que dice no poder salir de casa porque su pareja la retiene. El acusado se resiste a acudir a comisaría y llega incluso a amenazar a los agentes: "Me cago en la puta, ¿quieres que me líe a puñetazos?". Finalmente es puesto a disposición judicial.