Rubén toca al piano 'Piratas del Caribe', su canción contra el bullying: "Llegaba a casa con la cara marcada"

Rubén Pérez, un niño de 14 años con altas capacidades, cuenta cómo el piano le ayudó a superar el acoso escolar: "Recibía amenazas y peleas, llegaba a casa enfadado, me ponía a tocar y era otra persona".

Rubén Pérez sorprende a Ruth Lorenzo al aparecer con un piano de lego. El joven, de 14 años, cuenta a la cantante que tiene altas capacidades: "Me gusta la robótica, los ordenadores, programar, tengo una impresora 3D...".

Además, Rubén explica el motivo por el que va a tocar 'Piratas del Caribe'", un tema que "hay que tocar con tanta intensidad que te desahogas". "En 5º de Primaria yo sufrí bullying, había amenazas, peleas, siempre llegaba a casa con un moretón, la cara marcada o las gafas rotas", recuerda Rubén en el vídeo, donde Mika lamenta que "siempre regresa este tema" como muchos concursantes.

"Llegaba a casa enfadado e iba a la habitación a tocar 'Piratas', y era otra persona", recuerda el pequeño, que manda un mensaje a todos los que están sufriendo acoso escolar: "Les diría que no se lo callen, como hice yo, que lo digan, porque si no no va a acabar".