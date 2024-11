Los padres de Lara Rodríguez lloran al escucharla tocar 'The Promise' con el piano: "Pensaba que ya no tocaba"

Lara Rodríguez comenzó a tocar el piano a los cinco años gracias a su madre, una apasionada de la música. Sin embargo, el mundo de la cocina le hizo convertirse en chef y su madre pensaba que ya no tocaba.

Lara Rodríguez lleva tocando el piano desde los cinco años: "Creo que mi madre siempre quiso que alguna tocáramos el piano, porque le apasiona". Lara es chef, su otra gran pasión: "Siempre tuve bastante claro que el piano no era algo a lo que me iba a dedicar y, al final, siempre me gustó la cocina y era una espinita que tenía ahí y acabé cayendo", afirma la mujer, que tiene un restaurante en Gijón.

Ahora, llega a El Piano para sorprender a sus padres y demostrar que sigue tocándolo aunque profesionalmente haya decidido otra profesión. En el vídeo principal de esta noticia puedes ver cómo la chef pianista toca el tema de Michael Nyman 'The Promise'.

Una bonita actuación que emociona a sus padres. "Pensaba que ya no tocaba", afirma, sorprendida, su madre, mientras que su padre, entre lágrimas, reconoce que tan solo por escuchar a su hija con el piano "ha merecido la pena" venir.