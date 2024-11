La emocionante historia de Egor Chulcov, el primer pianista con autismo de España con título de Conservatorio Superior

Ruth Lorenzo presenta a Egor Chulcov, que llega a 'El Piano' acompañado de su madre. El joven pianista ha pasado un camino muy difícil para conseguir su objetivo: ser músico. Llegó hace 25 años con su familia de Rusia después de que le diagnosticaran autismo.

"Desde muy pequeño tenía claro que quería tocar el piano, que quería ser músico, pero no ha sido fácil". Muchos conservatorios rechazaron su escolarización por el autismo", confiesa su madre a Ruth Lorenzo. "Es muy difícil que la gente entienda que una persona que tiene discapacidad de 75% pueda aprender música", asegura la madre, que añade que "en aquellos tiempos era más difícil que ahora; no había tanta ayuda".

En su país, recomendaron a su madre dejar a Egor en un orfanato. "¿Cómo le pueden decir eso a una madre?", le pregunta Ruth. "Era un caso muy difícil; me decían que no iba a hablar, no iba a andar, no entendería nada… Viajamos a España con una maleta y cuando Egor era muy pequeñito", cuenta la mujer. Para Egor el piano significa "felicidad": es "su vida". "Es el primer pianista con autismo de España con título de Conservatorio Superior", dice emocionada la madre.

Egor toca 'Suite de Romeo y Julieta' de Prokófiev. "El pianista que no ha hablado ni una vez, ni una palabra y ahora puede hablar libremente con el teclado", expresa Mika, asombrado ante cómo toca. "La intensidad de la cara, su mirada", añade el artista. "No te puedes imaginar la vida de este chico sin el piano, ¡imposible! Y esto es de lo que trata el piano", concluye Mika, emotivo ante la actuación que acaba de vivir.