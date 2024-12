El desgarrador tango de Gerard, el pianista irlandés que vino a España buscando "un país amable" para vivir en libertad

"Viví un momento complicado en mi país. Crecí en los años ochenta y noventa y como hombre homosexual no fue nada fácil. Decidí distanciarme de esa situación y establecerme en un país amable".

Gerard O'Donell tiene 45 años, es irlandés y hoy se sienta ante el piano de la estación de Príncipe Pío (Madrid) para deleitarnos con su magia. Ruth Lorenzo le recibe con los brazos abiertos y el concursante se abre en canal ante ella para relatar su complicada historia que le ha llevado a encontrarse hoy en España.

"Viví un momento complicado en mi país. Crecí en los años ochenta y noventa y como hombre homosexual no fue nada fácil. Igual que aquí, probablemente. Decidí distanciarme de esa situación y establecerme en un país amable", reconoce ante la presentadora de 'El Piano'.

Gerard tenía muchos amigos españoles en Dublín que le recomendaron que hiciera las maletas y ahora lleva ya diez años viviendo en Madrid. El piano fue su "arma secreta" contra la homofobia que sufrió. "Es una manera de expresarme, de canalizar mis emociones, mi frustración".

Un preludio de Chopin y un tango de Gardel componen la peculiar fusión que interpreta y que maravilla a Ruth. La artista no duda en ponerse a cantar junto a él en uno de los momentos más emotivos de este programa. Mika y Pablo López no se pierden ni un detalle de su actuación, aunque Gerard aún no lo sepa.