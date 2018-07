Ariadna: "Entre semana haremos un par de mesas de media"

NO LLEGAN A FIN DE MES

A la llegada de Alberto Chicote al restaurante L’Olivé, Ariadna le cuenta al chef de 'Pesadilla en la Cocina' que no llegan a fin de mes. Y es que el nivel de clientes que tienen el local es muy bajo. "Entre semana haremos un par de mesas de media. Hay días que no hacemos nada y hay días que hacemos tres o cuatro mesas", comenta la propietaria. Un momento inédito que no ha sido emitido en televisión, pero que puedes disfrutar ahora a través de la web.