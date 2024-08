Aunque todo esté reluciente, a Alberto Chicote la limpieza extrema de 'El calamar' le huele a podrido. "En los últimos meses 'El calamar' estaba hecho una porquería", reconoce ante las cámaras de Pesadilla en la cocina una de sus trabajadoras. Sin embargo, hoy todo está impoluto.

"A mí me dice Chema ayer que el restaurante estaba muy dejado, que hace dos meses que no viene por aquí. Pues sinceramente, esperaba encontrarme otra cosa". Las caras de los empleados hablan más que las palabras. "Hoy Chema sí se ha puesto a limpiar, porque viene quien viene y quiere dar buena imagen, pero no suele hacerlo", reconoce Elena, la camarera, de nuevo, a espaldas de su jefe.

Las manchas del techo llaman poderosamente la atención del conocido chef. Repleto de curiosidad, pregunta al propietario del local. "Son de la estación", responde. De nuevo, la versión de los empleados es completamente distinta, aunque ahora sí, lo dicen con el jefe delante. "Si es que ya se dijo. Esas manchas, a mí lo que se me dijo cuando llegué, es que eran del pis de las ratas, que estaba calando las tejas", suelta Ana, mientras Chema mira al techo con cara de no tener ni idea de lo que se está hablando.

Sobre las mesas ya están preparados los platos que van a servirse durante la siguiente cena. "¿Quién se encarga de decidir el menú?", quiere saber Alberto. "Yo", responde airado el dueño. A Chicote le extraña: le acaba de comentar que él no para nunca por este restaurante. "Para eso hay una cosa que se llama teléfono", contesta de manera tajante.

"¿Sabes que me parece que me mientes? Me parece que esto del menú os lo habéis inventado para hoy. Me veo las caras cuando te pregunto a ti las cosas y son como 'ay madre, ay madre'", estalla el famoso cocinero ante tanta soberbia. La tensión entre ellos provoca un duro enfrentamiento.

(*) Desde laSexta.com estamos recopilando los mejores momentos de la última temporada de Pesadilla en la cocina.