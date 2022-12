Alberto Chicote se prepara para probar la comida de ‘La Zapatería’. En la carta el chef no encuentra nada apetecible y en el local, después de ver la comida expuesta sin refrigerar, menos.

El chef pide una paella, una parrillada de verduras y unos chipirones a la plancha. Celso recurre a los chipirones sin refrigerar del mostrador para preparar la ración del chef. Héctor no sabe qué cara poner cuando le sirve el plato. Como precaución, Chicote marca el 112 en su teléfono móvil. “Muy a las malas, lo tengo cerca por si tengo que llamar a la ambulancia”, comenta.

Al probar los chipirones, pican y “no es del ajo”. Según se los mete en la boca, los escupe. “Es la bazofia más peligrosa que he visto en mi vida”. No quiere comer ni el pan al ver la mugre de la cesta. Cuando Celso le va a entregar el segundo plato, el chef le enseña la cesta del pan. El dueño asegura que son migas, pero Chicote le aclara que las migas no se adhieren a la cesta.

La parrillada de verduras es “la menos atractiva que he visto en mi vida”. Es un revoltijo de comida y las verduras no están cocinadas, sino “torturadas”. La paella o “el amago de paella”, comenta Héctor, también llega a la mesa. Julio sube para advertirle que no se la coma porque “no le va a gustar”. “Es la primera vez que antes de comerme un plato alguien me viene a pedir perdón por algo que no me he comido”, comenta Chicote. No entiende como el cocinero sirve un plato que no se comería él.