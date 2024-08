Óscar, María, Quique, Lourdes, Borja, María Jesús, son algunos de los protagonistas que con sus historias y su ejemplo de superación para llevar a flote su negocio emocionaron a Alberto Chicote durante la pasada temporada de Pesadilla en la cocina.

Aquí te hacemos una recopilación de los momentos más emotivos donde tuvo que echar una mano no solo para salvar el restaurante, sino también ayudar en los problemas de pareja o familiares.

Las lágrimas de la madre del dueño de 'La Fortaleza'

Alberto Chicote se desplazó al restaurante 'La Fortaleza', en la localidad madrileña de Humanes, donde tuvo que hacer frente a un propietario que puso a prueba su paciencia. Este fragmento recoge la primera vez que el chef conoció a Óscar, responsable del restaurante.

Después de la pandemia, Óscar no remontó en su trabajo y creía que el problema había sido el Covid. Al estar presente su madre, Chicote se acercó a hablar con ella: "Me preocupa porque Óscar no descansa y tiene mal humor. Hablar de él, me supone mis lágrimas".

El camarero de 'Los 5 sentidos' rompe a llorar

La última misión de Alberto Chicote en la pasada temporada de Pesadilla en la cocina pasó por rescatar el local de una pareja que veía cómo su negocio se estaba yendo al traste en paralelo a su relación personal. Chicote se vio obligado a motivar a Quique y Lourdes, haciendo comprender a la pareja que solo compartiendo la responsabilidad podrían sacar adelante 'Los cinco sentidos'.

Uno de los momentos que rompió el corazón a los espectadores, fueron las lágrimas de Borja, hijo de Lourdes, en la cocina, tras un desastroso servicio: "Es que vivo de esto, vivimos todos de esto. Que somos una familia. Que si esto no funciona un día, no comemos en casa, coño".

La cocinera de 'Bámbola' se derrumba

Alberto Chicote viajaba a Málaga para echar una mano a un matrimonio, María Jesús y José, que, por su actitud, amenazaban con llevar a la ruina 'Bámbola', su restaurante.

Este vídeo recupera el momento en el que, ante la presión que tenía en la sala, María Jesús se derrumbaba al ver que ella era la única que estaba dando la cara ante los comensales, mientras su marido seguía caminando de un lado al otro de la sala sin mostrar interés.

(*) Con motivo del próximo estreno de la nueva temporada de Pesadilla en la Cocina, desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos del programa.