Alberto Chicote cita a Feli en el santuario de la Virgen del Puerto donde acudía a rezar con su madre para superar su adicción a las drogas. Evocar esa época, puede ayudar a comprender mejor su situación actual. En este lugar "encontraba paz interior sobre todo".

En aquellos años se veía abocado por algo que le estaba manejando, pero ahora, no. Chicote hace una comparativa y le explica que ahora tiene problemas con su personal, deudas económicas… "pero eso no es nada comparado con una adición". "Es como un juego de niños", le anima.

Aurelia prefiere no recordar aquellos "días de desesperación". Asegura que es muy trabajador pero ha tenido "muy mala suerte".

Feli tiene una espina clavada con su madre por todo lo que hizo por él cuando estuvo enganchado a las drogas. "Nunca te he pedido perdón por todo lo que te he hecho. Sólo te quiero pedir perdón por todo el daño que te he podido hacer y te quiero dar las gracias por haber estado siempre ahí", le dice.

Unas palabras que emocionan a su madre que le quita importancia a todo lo "pasado". "Estás perdonado hijo, mientras yo viva ahí estaré", le promete.