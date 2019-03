“Tacha lo que sale que el bolígrafo se ha inventado para eso”

CHICOTE DA ÓRDENES A LOS PROPIETARIOS

El servicio de cenas llega al nuevo ‘Sagar’, con una persona con la que Chicote no contaba: Amrik. El restaurante se empieza a llenar y los clientes se empiezan a impacientar porque los platos no llegan a ninguna mesa. La situación fuera no es mejor porque no se enteran de las comandas. Todo es un desastre. “El bolígrafo se ha inventado para pintar y tachar”.