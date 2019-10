Alberto Chicote echa un vistazo a El submarino por dentro. Un lugar en el que las patatas las tienen en el suelo por falta de espacio y que fríen en la única freidora que tienen.

El chef observa que los utensilios están llenos de agua y el suelo también porque se ha inundado. Manuel lo justifica. "Es un submarino", le vacila. Y es que El submarino tiene defectos de fabricación y entra el agua.

El chef echa un vistazo a las cámaras donde está "todo muy guarro". Allí descubre que los alimentos los cocinan en casa y los llevan al 'food truck'. Un hecho que está prohibido por ley porque no se puede romper la cadena de frío. "Eso es del día uno de hostelería pero claro, tú no has ido ni ese día a clase", le dice al propietario.

Chicote alucina. "Me lo estoy pasando pirata aquí con los tres marineros", asegura.