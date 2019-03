Chicote echa un vistazo a la cocina y ve que está llena de mierda. El colador no lo ha fregado nunca, “ni siquiera tiene agujeros”. “En este restaurante, la mierda no se toca, se saca a cuchillo”, comenta el chef mientras raspa la suciedad de la campana. Raspa también la tabla para cortar. “La gente no viene porque esto es una mierda”.

El dueño reconoce que le hace falta una buena limpieza, pero no lo hace: “Me van a echar a la calle ¿qué les voy a dejar el negocio limpio?”. Chicote comenta que no hace más que lavarse las manos desde que ha llegado al ‘Vivaldi’ porque donde toca, se ensucia. El chef con tanta suciedad, advierte que como la cocina no esté en condiciones, el restaurante no se abre.