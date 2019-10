Arranca la reapertura de La Cueva con Ascensión en la cocina, Nando y Carlos en la sala, y Emilio en las brasas. Sin embargo, la presión del servicio hace que el propietario de la antigua La Cueva de Juan se bloquee y acabe ralentizando el servicio.

Para intentar que el dueño despierte, el chef de Pesadilla en la cocina anima a Emilio que poco está haciendo en la parrilla. "¡Vamos, que eso tiene que parecer Mordor! Echando fuego a tope", le dice Chicote.

La impaciencia crece en las mesas y las primeras impresiones no tardan en llegar, y no, no son buenas. Empiezan a devolver platos o bien porque están fríos, o bien porque no están completos. Cuando Emilio consulta el recetario, su inseguridad crece. El propietario, agotado, está sumido en el caos. "Me dan ganas de irme a mi casa", asegura.