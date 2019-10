Alberto Chicote se pregunta por qué Carlos, el camarero de La Cueva de Juan, aguanta la situación tan extrema que vive en el restaurante. El hombre explica al chef de Pesadilla en la cocina que son seis en casa. "Aguanto todo esto por mi mujer y mis cuatro chiquillas", asegura.

El encargado del restaurante confiesa que lo están pasando mal en casa. Tienen que pedir ayuda en Cáritas porque con su sueldo no les llega y es el único que trabaja. "No me puedo ir, si me voy, no comen", explica a las cámaras del programa.

"Si me voy a la calle, ¿qué hago? ¿Me pongo a robar?", se pregunta. Y es que todo el peso de la familia cae sobre él. Es su responsabilidad. "Seguiré para adelante y ya está. No hay más remedio", afirma.