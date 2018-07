Alberto Chicote rebautiza el 'Brasas': "Este sitio se tendría que llamar el 'Grasas'"

LA COCINA TIENE "MIERDA PARA ABURRIR"

Tras degustar los platos, Alberto Chicote echa un vistazo a la cocina del 'Brasas'. Una cocina que es "un almacén de mierda" donde la limpieza brilla por su ausencia. Y es que Raquel, la encargada de limpiar, no lo hace porque no da abasto con el trabajo. Entre los 'regalos' que se encuentra el chef hay pimentón con ceniza, cabrales caducado, una freidora a la que "habría que pegar fuego", y una campana "con mierda del año 1"… Por eso, el chef de 'Pesadilla en la cocina' rebautiza el restaurante: "Este sitio no se tenía que llamar el 'Brasas', se tiene que llamar el 'Grasas'".