laSexta estrena una nueva entrega de ‘Pesadilla en la cocina’ a las 22:30 horas de este jueves, con Alberto Chicote desplazándose hasta Camarzana de Tera (Zamora), una localidad de paso para los peregrinos que deciden hacer el Camino de Santiago siguiendo la Ruta de la Plata, en la que se encuentra el Hotel-Restaurante Juan Manuel, regentado por José Luis, más conocido como el ‘Chicote de Zamora’.

Alberto Chicote llega al Hotel-Restaurante Juan Manuel, cuyo dueño, José Luis, asegura que le han bautizado en la comarca como el ‘Chicote de Zamora’. Pero José Luis también es el cocinero del local, un negocio que le ha costado su matrimonio después de haber invertido más de un millón de euros en un negocio nada rentable en el que la personalidad del propietario, según sus empleados, tiene mucho que ver en ese fracaso.

Con un alto concepto de sí mismo, seguridad de carácter y pretensiones gastronómicas, la frase favorita de José Luis es “porque yo lo hago así”. El dueño y cocinero es un hombre que se considera imprescindible y cree que sus modos son los mejores para funcionar, aunque incluyan gritos y sus empleados prefieran no despertar su mal carácter que él estima como rigor, exigencia y buenhacer.

Su sistema de trabajo es tan peculiar como él. Por ejemplo, se comunica con sus empleados -entre los que se encuentran sus hijos, jefe de sala y camarero respectivamente - a través de una campana que resuena por el comedor y causa desasosiego a los clientes. Además, para no colapsar la cocina exige que los empleados entretengan a los clientes, no tomen comandas si los fogones están saturados y que no tomen ninguna decisión si él no está presente. Todo entre gritos que ahuyentan a los posibles comensales y desalientan a sus trabajadores.

Con todo esto tendrá que lidiar Chicote, que recurrirá a un juego para demostrar a José Luis que sin la ayuda de sus empleados no puede sacar adelante su negocio. El último reto del dueño de Hotel-Restaurante Juan Manuel será dar un servicio de reapertura con máxima profesionalidad y una comida digna de un restaurante con estrella Michelín para impresionar a su clientela, entre la que se esconde un comensal de categoría. Si es capaz de sacarlo adelante, sólo dependerá de él.