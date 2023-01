Alberto Chicote ya ha enseñado al equipo de Bámbola la nueva carta del restaurante. El cambio de aspecto del local ha motivado también mucho a todos los empleados que empiezan un servicio de reapertura con ganas y muchos nervios.

María Jesús, desde la cocina, y José dando la bienvenida a los comensales, intentan entenderse y dejar atrás el pasado para dar un buen servicio, aunque al ser el primer día no todo sale como se habían prometido...

La entrada en el salón de Merche, la cantante favorita de la dueña de Bámbola, hace saltar todas las alarmas y llena de energía a María Jesús. "Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche", canta a la cocinera recordando el principio de una de sus canciones más famosas.

La dueña de Bámbola no se lo puede creer: "Casi me muero, me desmayo".