Durante su visita a La Cueva de Juan, Alberto Chicote no entiende por qué Carlos aguanta las malas condiciones y la situación tan extrema que vive en el restaurante. El camarero afirma al chef de Pesadilla en la cocina que el principal motivo es su familia. "Aguanto todo esto por mi mujer y mis cuatro chiquillas", asegura Carlos, que reconoce que lo están pasando mal en casa.

Incluso, explica que tienen que pedir ayuda en Cáritas porque con su sueldo no les llega y es el único que trabaja: "No me puedo ir, si me voy, no comen. Si me voy a la calle, ¿qué hago? ¿Me pongo a robar?". Puedes ver el emotivo momento en el que se lo explica entre lágrimas a Chicote en el vídeo principal de esta noticia.

Otros momentos destacados

Además, cuando llegó la hora de echar un vistazo a la cocina, Alberto Chicote no sólo se encontró a la única sartén llena de suciedad sino que también encontró una maza en los cajones de los utensilios. Y es que, según explicó Carlos, es así como cortan la carne en el restaurante. "Las chuletas las corto con un hacha y una maza de la obra", aseguró.

Después de ver cómo funciona un servicio en el restaurante, el chef de Pesadilla en la cocina quiso descubrir en qué situación estaba el negocio y cómo les afectaba tanto a Emilio como a Carlos. La del camarero es tan extrema que acabó perdiendo los papeles viviendo un tenso momento con su jefe. "No te rías de mí que te cojo y te rompo, cabrón", le gritó. Uno de los momentos más comentados del programa que puedes ver en este vídeo.

El siguiente servicio es otro de los momentos más destacados. Emilio se vio obligado a 'echar el cierre' de La Cueva de Juan de forma temporal hasta que el chef del programa pudiera reflotarlo. "Hasta aquí hemos podido llegar, no podemos aguantar más", decidió el dueño.