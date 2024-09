El segundo servicio de 'La Terracita' en 'Pesadilla en la cocina' continúa siendo caótico, Jorge renuncia a seguir en la cocina con Maite y Paula, la camarera, tiene que entrar para ayudar a sacar las comandas. "¿Me puedes decir lo que hay hecho y lo que no, porfa? Es que como no tachas", reprocha Paula a la cocinera nada más entrar a ayudarle. La cocinera le dice que ella no tacha y pasa a decirle que es lo que falta. "Me parece que es la primera vez que veo a alguien preguntando, dime que tengo, que no tengo para seguir adelante", reconoce Alberto Chicote tras escuchar a la joven poner las cosas claras en la cocina.

En el comedor, una mesa llama a Jorge, el propietario, porque el filete que les han servido "parece que está vivo" y lo han pedido hecho. El dueño de 'La Terracita' entra muy enfadado a la cocina. "Escúchame porque esto ya está pasando de castaño a oscuro", comienza diciéndole a Maite, y añade: "Mira la carne cruda, está para torear". Jorge deja el plato con el filete de malas maneras y tira un recipiente lleno de patatas. Ante este acto, Maite le pregunta a su jefe si está loco y le exige que recoja lo que ha tirado reiteradamente. A lo que Jorge responde tirando un bote de harina a su cocinera, que acto seguido le tira un recipiente teniendo que intervenir Alberto Chicote. "Se me va la olla ya, he perdido el norte", dice el propietario al salir de la cocina.

El dueño de 'La Terracita' pide a Paula que sea ella quien medie con la cocina. La joven le echa la bronca por la que acaba de liar y le deja claro que después de lo que ha hecho no hay quién medie allí. "Yo no hago nada más aquí, lo va a recoger Jorge", afirma la camarera. Chicote alucina con todo lo que está viendo en este "parque de bolas" después de 12 años al frente de 'Pesadilla en la cocina'. "Creía que lo había visto todo", comenta frente a cámara. Ante este descontrol los comensales deciden abandonar el local y buscar otro sitio donde comer con sus familias.

Con el local vacío el chef se reúne con el equipo para hacerles unas preguntas. "¿Dónde está la empatía?, ¿dónde está el compañerismo?, ¿dónde está el no gritamos?, ¿dónde está juguemos en equipo?", pregunta Chicote. Maite hace autocrítica y contesta que no han hecho nada de lo que se acordaron en las normas tras el primer servicio. El presentador alucina con que se traten así como equipo después de tantos años juntos. Tras el choque entre Jorge y Maite en cocina, Chicote exige a ambos se pidan perdón y lo hacen.