"Estoy desganado...", lamenta Redón, el propietario de 'BrasasYmás', avergonzado al ver a Chicote quitar el polvo de entre las rejillas. "No es que sea guarro ni que no quiera limpiar, es que no me apetece. No me siento con fuerzas para limpiar", declaraante las cámaras de Pesadilla en la cocina. La extrema suciedad del restaurante ha dejado "sin palabras" al chef.

Han sido muchos y muy diversos los restaurantes que el chef ha visitado, pero, a pesar de ello, siempre se encuentra con verdaderas joyas. Telarañas en la rejillas, ollas apiladas, sartenes sucias, grasa… "¿Cómo puedes tener esto así? ¿Hace cuánto que no le pegas al jabón?", pregunta el chef, que extrae con la mano grasa de entre los fogones.

"Pues un año…¡es que estoy amargado!", responde. "No me jodas con esa mierda de que estás amargado, ¿estás amargado y lo tienes cerdo? ¡Lo tienes guarro! Se puede estar amargado y tenerlo limpio", asegura Chicote.

Cuando todo parece que no puede ir a peor, el dueño confiesa a Chicote que tienen una plaga de cucarachas. Esta situación impide que puedan dar un servicio, por lo que el chef, junto a su equipo, se ve obligado a contratar a expertos en fumigación. Como colofón, el chef se encuentra con el demoledor estado en el que tienen la cámara frigorífica.El insoportable hedor que sale de la nevera y la comida podrida provocan en Chicote infinidad de arcadas. Puedes ver estos dos momentazos en los vídeos de Pesadilla en la cocina: 'BrasasYmás'.