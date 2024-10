En la cocina de 'BrasasYmás', el chef de Pesadilla encuentra grasa pegada en las ollas y sartenes, una plaga de cucarachas, electrodomésticos sin usar, suciedad extrema y una brasa que no se enciende desde la inauguración. Sin embargo, lo que se encuentra en la cámara frigorífica es algo que no se imaginaba ni en sus peores sueños.

El insoportable hedor y la comida podrida llegan a superar todos los niveles de tolerancia de Alberto Chicote, que tiene que salir, entre arcadas, en más de una ocasión para evitar vomitar ante las cámaras. "¿A qué huele?", dice sorprendido Redón, pese a que Chicote no puede ni hablar de las arcadas. "¡Huele a mierda!", asegura el chef.

Comida en descomposición, el pescado guardado sin protección… "¿No te dan arcadas?", le pregunta Chicote a Redón, mientras saca todos los productos podridos de la nevera. "Eso está ahí desde la era del paleolítico, ¡me rio porque me da vergüenza!", bromea Redón ante las cámaras de Pesadilla.

"Menos mal que no he comido eso", comenta Chicote. "Y tú dices que eres cocinero, ¡qué cojones vas a ser cocinero, eres un terrorista! Se me saltan las lágrimas de la mierda que huele ahí", sentencia el chef. Desesperado ante la situación, el chef de Pesadilla plantea al equipo dos opciones: "O llamamos a un equipo de fumigadores y limpieza que ponga esto en orden o llamaos a los dinamiteros".

Puedes ver el crítico momento de Alberto Chicote en la cámara frigorífica en el vídeo que compaña la noticia.