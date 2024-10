La cocina de 'BrasasYmás' presenta un aspecto que deja sin palabras al chef: la grasa parece estar pegada a los fogones desde la inauguración, las ollas están apiladas y la brasa sucia y sin utilizar. Por si fuera poco, Redón, el propietario y cocinero, le confiesa que tienen una plaga de cucarachas desde el verano.

"¿Cómo?", alucina Chicote al enterarse de la noticia. El dueño le muestra los rincones más visitados por los bichos, incluso mueve uno de los cables que conectan varios electrodomésticos y las cucarachas caen a la encimera. La cara del chef de pesadilla es un auténtico poema.

"La empresa de plagas me pidió 1.400 euros por fumigar, es imposible. Las cucarachas se meten en las cajas de la luz y hacen nidos y se calientan los cables. Me salta la luz cada dos por tres", asegura Redón. Chicote no puede comenzar un servicio en esas condiciones y considera, cuanto antes, que necesitan ayuda de profesionales.

Por ello,el equipo de Pesadilla en la cocina contrata una empresa de fumigación.