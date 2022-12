Jose recibe la visita de sus amigos, clientes habituales del restaurante. El propietario de 'Los 100 quintos' deja todo a un lado para irse a charlar y a tomarse unas cervezas con ellos. Mientras tanto, las comandas se acumulan en la cocina y Mamadou se ve obligado a hacer una paella con el arroz largo que ha comprado Jose.

"Yo le dije que comprara arroz de paella y mira la mierda que ha traído. No vale ni para comprar", se queja el cocinero. "Os van a sacar en una falla solamente para pegaros fuego", comenta Alberto Chicote, harto de la actitud de Jose. "Me ha dicho que me vaya a tomar vinos, que es lo único que sé hacer, pues me he ido, le he hecho caso", se justifica ante las cámaras de Pesadilla en la cocina.

"Oye, ¿qué pasa? Que está el tío desanimado. ¡Esto es una fiesta!", dice intentando bromear con el chef uno de los amigos de Jose. "A mí que se anime más me importa un huevo, pero que se ponga a currar y hacer algo, sí. Está aquí con vosotros tomando una cerveza cuando debería estar funcionando y defendiendo su negocio. Pero ya veo que su negocio lo defienden otros y él mientras tanto se toca los huevos. Y vosotros le estáis animando. Bonito favor le hacéis", le reprende Alberto Chicote.

Nerea y Silvia por su parte, discuten en la cocina y los gritos son escuchados incluso por los comensales. "A mí no me hace caso nadie y todo gracias a que Jose no me hace caso. Les transmite que yo soy otra basura más del restaurante. 'Silvia no es nadie'. Pues como no soy nadie que se apañe con su plantilla", se queja la copropietaria de 'Los 100 quintos'.