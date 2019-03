"Dios tiene muchas cosas de las que preocuparse para echarte a ti la sal"

CHICOTE ALUCINA CON LAS RESPUESTAS DE LA COCINERA

El restaurante que intentará reflotar Chicote esta semana parece tener mucho descontrol en la cocina. La cocinera limpia usando periódicos con migas y dice tener mucha suerte con la sal. No prueba nunca su comida pero está segura de que Dios le ayuda al preparar los platos... Chicote no piensa lo mismo: "Dios tiene muchas cosas de las que preocuparse en estos tiempos que no es echarte a ti la sal".