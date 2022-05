Alberto Chicote se desplazó en un programa de Pesadilla en la cocina a una taberna andaluza en Valencia para acudir a la llamada de Mara, su dueña. Y es que la taberna Lolailo hace aguas por todos lados por las risas, el descontrol y el jolgorio que reina a todas horas en el restaurante.

A continuación repasamos los mejores momentos de la visita de Alberto Chicote a la taberna Lolailo, donde le comparan con un Papa Noel, le dan de probar mamaditas y hasta le explota un huevo 'asesino'. Puedes ver todos estos momentos en los vídeos siguientes.

Al llegar al restaurante, Alberto Chicote conoce a Mara y al resto del equipo, quienes le comparan con un Papá Noel como puedes ver en el vídeo siguiente. Además la dueña cuenta la inesperada historia detrás de la taberna: se creó porque a África, su hija le gustaban de pequeña los lunares. Un detalle que deja anonadado al chef.

Además, Alberto Chicote no le hace ninguna gracia la comida. Y es que el chef comprueba que lo que dice África de que la comida "es una puta mierda" es verdad ya que en la taberna andaluza ni el pimiento "vale un pimiento".

Eso sí, sin duda, la comida que más llama la atención de Alberto Chicote es la 'mamadita', el chupito estrella del local, que le ofrece la prima de Mara, María José. "¿No me digas que no te ha gustado 'la mamadita' de mi prima?", pregunta la dueña al ver la reacción de Chicote.

Tras este surrealista momento, Alberto Chicote es testigo de cómo el primer servicio es tan caótico que los clientes no dejan de quejarse. Además, tienen un incidente en la cocina, y es que, como puedes ver en el vídeo, "un huevo asesino" le explota en la cara al chef , algo que no le hace "ni puta gracia".

Pero no solo eso unos clientes descubren una cucaracha muerta en la teja de patatas del Lolailo. Un momento en el que a Alberto Chicote se le ponen "los pelos de punta" y Mara rompe a llorar.

Para el segundo servicio, Alberto Chicote realiza algunos cambios para mejorar el restaurante, pero la situación no mejora en absoluto. Los clientes se empiezan a quejar de la lentitud del servicio y de las tomaduras de pelo porque sirven platos que no son lo que pone en carta. Ante esta situación, lejos de disculparse, África reacciona en cocina mandándoles a tomar por culo y Mara, en sala, se pasa "tres pueblos" con los comensales por verse superada por el servicio.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Pesadilla en la cocina.