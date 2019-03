"¡Cómo demonios habéis montado este pitote!"

El dueño del restaurante parece tener todo a sus órdenes y el chef de laSexta no lo va a permitir si necesitan su ayuda: "Eres un puto monstruo jodiendo, así que o me dejas ver cuáles son tus problemas o yo aquí no pinto nada, porque para ver este circo montado, no necesito venir a tu casa". No te pierdas la nueva pesadilla de Alberto Chicote, este domingo a las 21:30, en laSexta.