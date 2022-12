La aventura del equipo de Pesadilla en la cocina en El Palomo está a punto de llegar a su fin. Por ello, es el momento de echar la vista atrás para mirar con más ilusión al futuro. "¿Vosotros os acordáis del primer día, cuando abristeis hace 41 años? ¿Cómo fue?", pregunta Alberto Chicote a los dueños del restaurante. "Fue ilusionante, sí", responde Antonio. "Y tengo la misma ilusión que cuando empezamos en El Palomo hace 41 años", confiesa ante las cámaras.

Antes de que el equipo se ponga manos a la obra para comenzar un nuevo servicio, Jesús le pide al chef un momento para decir unas palabras delante de sus jefes y compañeros. "Quiero disculparme por mi comportamiento. Fue algo fuera de lo normal", reconoce el cocinero de El Palomo. "Te lo agradezco, de verdad", le responde Alberto Chicote. "Me hacía falta algo así, ya personalmente", confiesa el chef.

Antonio, jefe de Jesús y dueño del restaurante no puede estar más feliz con las palabras del cocinero. "Me parece muy bien que hayan hecho las paces. Jesús es buena persona y Chicote tiene un corazón que no le cabe en el pecho", asegura.