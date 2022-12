"¿Esta es la cocina?", pregunta alucinado Alberto Chicote cuando pone un pie en las instalaciones de 'Los 100 quintos', el restaurante de temática militar que el equipo de Pesadilla en la cocina visita esta semana. El chef conoce a Mamadou, el cocinero, que ha tapado la paella para intentar que se haga más rápido y no le ha echado azafrán. "¿En Valencia?", se indigna.

En su investigación en la cocina, Chicote descubre una foto suya enmarcada de la época en la que hizo la mili en la repisa de la campana de extracción. "Lo que no me imaginaba es que iba a terminar yo aquí encima de esta cocina, ni con gorra ni sin gorra. No mires, Chicote", dice mientras le da la vuelta a su fotografía.

"Es todo un despropósito de la hostia", asegura mientras observa el desorden que reina en el local. Y por si fuera poco, Jose, el propietario, le comenta que quiere meter un Hummer allí. "¿Estás loco?", se escandaliza Alberto. "Yo sé lo que digo, si lo dibujo, lo ves", se justifica.

Las cámaras frigoríficas están vacías y la comida que tienen, la compran en el día. "¿Y no has pensado, en vez de rodearte de un montón de mierdas, comprar comida para servir a tus clientes?", le interroga el chef. "En el tema de hostelería voy cero", confiesa, una afirmación que exaspera a Alberto Chicote.

"¡¿Pues entonces cómo te pones a montar un restaurante en un bar, Jose?! Haber montado un chiringuito de ropa de segunda mano militar o cualquier cosa menos algo de lo que no tienes, evidentemente, ni puta idea. Dos perras que te hayas gastado, que no han sido más, son tiradas". El chef regresará más tarde para presenciar cómo se desenvuelven en uno de sus servicios.