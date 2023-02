El 'Chicote de Zamora' está a punto de descubrir la realidad y conocer qué es lo que piensan realmente sus trabajadores de él. Para ello, Alberto Chicote utiliza un símil deportivo y se lleva a José Luis a un campo de fútbol.

El dueño de Hotel Juan Manuel cree que su equipo también está invitado en esta ocasión y le extraña que no haya acudido puntual a la cita. "Mucho campo para un jugador solo, ¿no?", observa el presentador de Pesadilla en la cocina. "Nunca me fallan", asegura. "Y tú, ¿les fallas a ellos?", le pregunta el chef. "¿Y si yo te dijese que los chicos del equipo del restaurante se han cansado y no aguantan más? Te aseguro que eso está más cerca de lo que tú te piensas", le avisa.

Sus empleados 'saltan' al campo de juego para decirle a su jefe lo que nunca se habían atrevido, hasta ahora. "A mí me duele decirte esto, pero es que la gente ya no viene a trabajar con ganas, sino con miedo", confiesa uno de sus hijos, también camarero.

"Al cruzarme contigo intento no tener mucha conversación porque siempre estamos con mucha tensión", comenta otra trabajadora. "Trabajar contigo es muy difícil", afirma otra de ellas. "Sabes que me marché una vez y lo puedo volver a hacer (...) así que espero que cambie la forma de tratarme", comenta su ayudante de cocina.

José Luis no se esperaba nada de esto y no puede evitar las lágrimas. "Me he sentido ese tipo de persona que jamás pensé que fuera y que no me gustaría ser", confiesa ante las cámaras. "Para que todo esto funcione tengo que cambiar, reconducir la situación, hacer las cosas bien, ser mucho más cercano a mis empleados y no provocar lo que estoy provocando", reflexiona.

A pesar de todo, sus hijos y empleados quieren seguir trabajando y remando para conducir el barco a buen puerto. "Yo voy a seguir contigo a muerte, a tirar para adelante con esto, hasta que Dios diga", afirma uno de sus hijos. "Tenemos que ser un equipo y seguro que vamos a seguir hacia delante", recapacita el jefe.