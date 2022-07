En uno de los programas de Pesadilla en la cocina, Alberto Chicote se trasladó a Aranjuez para reflotar un restaurante que iba cuesta abajo. Algo que comprobó nada más llegar el presentador al ver que la cocina era un desastre colosal.

El 'Rusiñol', un restaurante ubicado en la monumental localidad madrileña de Aranjuez, tenía como cocineros a un padre y un hijo que vivían y trabajaban enfrentados por la forma de ver el negocio. Y es que mientras Pedro, el padre, creía que su hijo no estaba todavía preparado para hacerse cargo del restaurante, Chema, el hijo, estaba convencido de que su padre fomentaba la evolución y siempre le reprochaba que no confiaba en él. Todo ello hacía que el local estuviera "atrapado en el tiempo" y con unos procedimientos más dignos de un negocio de residuos que de un restaurante. Además, Alberto Chicote estalló con las chapuzas de Chema en el Rusiñol: "No me tomes por imbécil que ya me he dado cuenta de qué palo vas". Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.

Así es el nuevo 'Rusiñol' tras darle "bien al estropajo"

Después de conocer el restaurante y tras varios servicios y enfrentamientos, el equipo de reformas de Pesadilla en la cocina dio una nueva imagen al 'Rusiñol'. Un restaurante al que le quitaron 20 años de encima y al que le dieron "bien de estropajo" como puedes ver en este vídeo.