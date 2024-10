Unas clientas se quejan de que el chorizo está crudo y llaman a Raquel. "Te puedes llevar el chorizo que está crudo, porfi?", le pide la joven a la camarera, que se lo retira y lo lleva a la cocina. "¡Tú crees que es normal que la persona haya escupido el chorizo porque está crudo Manoli! Cru-do!", grita Raquel a la cocinera. Las dos trabajadoras se ponen a discutir y Manoli exige a Raquel que baje los humos obligando a Chicote a intervenir pidiendo calma.

En ese instante la dueña del local se pone entre sus dos trabajadoras y revienta contra el suelo el plato con el chorizo y el resto de carne, mientras grita "a tomar por culo", haciendo que las mesas del comedor se giren hacia la cocina ante el griterío y están escuchando. "¿Qué coño estás haciendo loca?", pregunta gritando Manoli a Eli, que le responde que no aguanta más y se va del restaurante, mientras Manoli le increpa por dejar su puesto de trabajo teniendo que intervenir su compañera en cocina para calmarla. "Te vas a callar ya que pareces un martillo pilón”, le pide la otra cocinera.

"Me siento fracasada, me siento como si yo no valiera, me siento inútil dentro de esa cocina, no puedo con esto va a acabar con mi vida", relata fuera del restaurante Eli, mientras chicote dentro está paralizado con cara de no saber qué hacer. Tras el abandono de la dueña, los comensales empiezan a abandonar el local porque no aguantan más la espera para comer y el ambiente que se respira. "¿Qué exitazo no?", comenta a los trabajadores Chicote cuando ya no queda nadie en el local y les avisa que si siguen trabajando así, no hay manera de recuperar ese negocio. "Si esto sigue así, igual mejor ponemos el cartel este sitio se traspasa", expone a cámara el chef tras un segundo servicio desastroso.