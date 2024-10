Alberto Chicote habla con los dueños de 'El sitio' sobre la situación económica del negocio. El chef expone a Eli y José Antonio que tienen una deuda de 200.000 euros. "Las dos hipotecas, la del piso y la del bar", afirma el dueño, a lo que Eli añade que falta de meter ahí un préstamo. "Desde el 25 de enero, 7.500 euros", confirma el dueño del local.

"¿Vosotros lleváis algún tipo de contabilidad?", pregunta el chef. "Tenemos una libreta en la que él y yo cogemos a ratos para apuntar dos o tres cosillas", explica la propietaria, que se levanta porque Chicote quiere verla. "Te lo voy a enseñar pero no te rías", le dice la dueña, a lo que el chef le responde: "Yo para risas no estoy, te lo aseguro Eli".

El cocinero ve hojas llenas de número pero no entiende que es lo que hay apuntado. "Aquí hay gastos y aquí tiene que estar la caja", le explica José Antonio que no encuentra donde está lo que está buscando. Marido y mujer intentan entender sus apuntes, pero no hay manera. "Nunca había visto un sistema de control como este", afirma Alberto Chicote, que opina "como sistema de control de un negocio deja mucho que desear, no hay ningún indicador que te diga por dónde tienes que tirar".

El cocinero solo ve clara una cosa en el cuaderno, que gastan más de lo que ingresan y le explica que llevar el control de un negocio implica saber cuáles son tus gastos. "Lo mejor de todo es que eso es una opción que tienes en tu sistema de gestión", expone Chicote, a lo que Eli le responde que ella no lo sabía. "Os habéis gastado no sé cuánto en el sistema de gestión y no lo usáis", critica el chef, que echa en cara al dueño que no usa la PDA para tomar las comandas, a lo que José Antonio le cuenta que el no sabe usarla. "Pues aprendes, es tu trabajo, así de sencillo" "Yo soy propietario y hay cosas que no me gustan, pero ¿sabes qué? Me jodo porque decidí ser propietario."