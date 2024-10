El segundo servicio de 'El sitio' comienza mal, Chicote obliga a José Antonio a utilizar la PDA aunque este diga que no sabe y el dispositivo electrónico empieza a dar problemas al dueño cuando toma una comanda. "Nunca he ido a un sitio donde tenga que venir cuatro veces el camarero para tomar una nota", comenta una cliente, mientras el propietario busca la ayuda de la camarera para apuntar el pedido de los clientes.

José Antonio decide desobedecer a Chicote y usar la libreta. "Llevamos 30 minutos de servicio y solo ha tomado una comanda con la PDA porque le hace perder tiempo, que no, que es para ganarlo", dice el cocinero, que ve pasar a Antonio y le pregunta: "¿De qué ha servido lo que hemos hablado esta mañana?". A lo que el dueño del local le responde que no es el día.

El chef acude a la cocina para informar a Eli de que su marido ha decidido dejar la PDA. "Yo casi prefiero que me traiga los papeles y yo los organizo", le comenta la dueña al presentador de 'Pesadilla en la cocina', que alucina con la actitud de los propietarios. En la terraza, José Antonio pide a Raquel que le meta una comanda en la PDA y esta le dice que no, porque si no no va a aprender nunca. La dueña de 'El sitio' escucha como la camarera le dice a su marido que lo haga él y estalla. "¡Se acabó la PDA! Porque la niña encima de la presión va detrás de él a presionarle", critica Eli, que manda a Raquel a la terraza a entregar platos. “Lo que me salga a mí del higo vas a hacer”, afirma la dueña.

"¿Tengo que hacer yo el trabajo de los dos? Estamos tontos o que pasa?", le recrimina la camarera de vuelta a la cocina, que le dice a la dueña que tiene toda la terraza de José Antonio ya comanda. "Pues mira te voy a decir una cosa, coge unos platitos y vete llevándotelos", le responde Eli, a lo que Raquel le dice que no va a coger nada y se va.

La dueña pide dos hamburguesas de buey pero solo hay una, así que le pide a la camarera que se lo diga a la mesa. Raquel se queda inmóvil sin hacer nada. "Raquel cuando tú quieras mueve el chocho", le grita a la trabajadora, que le contesta que no le sale, que ya ha hecho doble trabajo, el suyo y el de José Antonio.