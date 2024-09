Durante el servicio de 'La Terracita', Jorge y Maite, dueño y camarera, no paran de discutir. Jorge no parece comprender lo estresante que es el trabajo de Maite. Los platos no terminan de salir y, los pocos que salen, salen fríos, provocando el enfado de los clientes, que devuelven los platos, y aumentando la tensión entre los empleados.

Por esa razón, Chicote decide convertir al dueño de 'La Terracita' en el nuevo ayudante de la cocinera. "Viene a echar una mano, pero lo único que hace es atrasar la faena", comenta Maite a las cámaras de Pesadilla. Mientras, en la sala, otra clienta se encuentra un pelo en un plato. David, el encargado, explica en cocinas lo ocurrido y Jorge, desbordado por el caos que están teniendo, explota contra Maite.

La fuerte discusión entre dueño y camarera llega al límite y Chicote tiene que entrar a separar. "¡Esto no, eh!", exclama el chef. "Me está faltando el respeto", grita Maite mientras Jorge abandona el local: "Desisto, que la aguante quien la tenga que aguantar porque yo aquí ya no puedo estar". Las cámaras de Pesadilla salen a la calla para recoger el enfado de Jorge. Chicote, en la cocina, intenta calmar la situación.