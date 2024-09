Mientras espera que Maite, la cocinera, le prepare los platos que ha pedido probar, Alberto Chicote aprovecha para divertirse un rato en la zona de ocio para los más pequeños. Jorge, el dueño de 'La Terracita', intentó crear una oferta única mezclaron dos ofertas: por un lado, es un gastrobar y por otro, es un parque de bolas infantil. Una propuesta original pero, ¿qué tal encajan?.

"¿Pero si aquí no hay casi bolas?", alucina el chef de Pesadilla que mira perplejo la zona de juego. "Es un parque de bolas sin bolas", asegura y añade: "No me puedo tirar, me voy a matar". "¿Habéis visto que Chicote está en el parque de bolas?", comenta Jorge, el dueño, por el walkie al resto de sus compañeros. Los trabajadores del local "se parten de la risa" antes del primer servicio, pero precisamente diversión no es lo que les espera.