"¡Osti puti! No puede ser esto, ¿verdad?", comenta Alberto Chicote sorprendido, cuando Patricia, la camarera de 'Tradiciones peruanas' le saca el primer plato que va a probar de la carta. "Estoy tratando de pensar qué cantidad de comida hay y aquí hay un kilo, fácil", calcula el presentador de 'Pesadilla en la cocina'.

El chef comenta que esa cantidad para una sola personas es una "barbaridad". A lo que la camarera le responde que esas cantidades es la idea que tiene Jorge, el propietario, para su restaurante. "Cuanta más comida le des al cliente, más contento va a estar", le explica Patricia, antes de dejarle degustar el plato. "Está rico, sabroso, pero el tamaño no tiene sentido ninguno", opina el cocinero.

"Patricia llévatelo, que lo estoy viendo y me está dando hasta miedo que se me eche encima y me coma", le dice Chicote a la camarera tras comentarle que lo ha probado y está rico. "Nosotros, los peruanos esa cantidad la comemos y luego pedimos un segundo", afirma Jorge tras conocer la opinión del chef.