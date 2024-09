Alberto Chicote repasa la propuesta de carta que tiene el local 'La Terracita': 58 platos diferentes y solo una persona en la cocina, Maite. En ese momento, Paula, la camarera, sale a atenderle. Chicote pregunta por varios platos, entre ellos, las croquetas caseras de jamón ibérico. "Yo se lo vendo como pienso que se lo tengo que vender, para que la gente venga al local", comenta Paula a las cámaras de Pesadilla tras "haberle colado" a Chicote que todo es "casero y 100% ibérico".

En la cocina empiezan las primeras discusiones mientras preparan los platos que ha pedido Chicote, que alucina al escuchar los gritos de Maite desde la sala. En ese momento aparece Paula con el plato de croquetas y el chef alucina con la pinta que tiene. "Qué horror, blandengues, no crujen, pastosas, saben a harina cruda lo más grande y el jamón... ibérico dice, no digo que no sea de la península ibérica, ahí no me meto, pero este no ha visto un cochinillo ibérico ni a 100km", sentencia el chef.

Alberto habla con Paula para decirle que se ha dado cuenta de que "se la ha querido colar". "Están rancias y de jamón ibérico no tienen nada", dice el chef. "Yo he ido a vender el producto; tampoco sabía que el producto iba a estar en esas condiciones", asegura Paula, que intenta escabullirse de "la pillada".