A Chicote le cuesta mucho creer que un negocio tan caótico, como lo es el Nicasso, haya podido llegar a ser un restaurante de éxito. El primer negocio de Manel es el principal responsable de su nefasta situación económica actual. "Ahí fue la parte más dura de mi adicción", reconoce el dueño. Manel es alcohólico y lleva sin beber 14 años.

"Aquello era... abría a las 8 de la mañana y cerraba a las 2 de la mañana y para eso, necesitaba beber", recuerda ante Alberto. "Mi exmujer tenía un calendario en la peluquería y me dijo que iba a apuntar los días en los que bebía. Hubo un mes que no hubo ningún día sin la cruz". Su madre le dio un ultimátum. "Me dijo: 'Me da igual que te tires por el balcón, me da igual que te mates, no te voy a ayudar nunca más'. Ese día dejé de beber".

Sin embargo, las deudas no se acabaron en ese momento y continúan atormentándole a día de hoy. Manel debe 380.000 euros al banco, a Hacienda, a la Seguridad Social, a los proveedores. "Me quitaron todas las propiedades, me quedé en la calle y a partir de ahí, nunca más he podido... Llevo 14 años sin poder tener ni mi carné a mi nombre".