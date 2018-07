Sonia e Ylenia: "Estamos muy orgullosas de nuestra posición"

¿Qué os llevó a presentaros a ‘Pekín Express’?

Sonia- Mi hija fue la que me animó por hacer yo el camino de Santiago.

Ylenia- Mi madre era la típica que iba siempre a todos los lados en coche y cuando hizo el camino de Santiago para mí fue una gran sorpresa, por eso decidí apuntarnos juntas.

¿Cómo os preparasteis para el programa?

S- Nada, un poco de carrera con mi entrenador Matías, él fue el que me puso las pilas.

Y- Mi madre se preparó mucho más que yo, con un entrenador personal y salía a correr. Yo, sin embargo, seguí haciendo mi vida de siempre yendo a entrenar con mi equipo de fútbol.

¿Ibais directamente a ganar?

S- No para nada, eso no entraba en nuestros planes, queríamos disfrutar de la aventura de Pekín Express.

Y– No, sinceramente, nunca entramos con la única intención de ganar. A nosotras nos encanta viajar y vivir nuevas experiencias, si ganábamos muy bien, pero entramos con la intención de disfrutar cada día al máximo.

¿Cuál fue el momento en el que más disfrutasteis?, ¿y el más difícil?

S- Para mí fueron buenos todos y cada uno de los momentos, el más difícil con “nuestros hijos los peces”.

Y- El momento que más he disfrutado creo que ha sido mi última etapa porque fue muy divertida, con muchas risas y nos encontramos con gente realmente buena que nos hizo la carrera mucho más amena.

En realidad, hay muchos momentos difíciles, como el pescado, pero el peor para mí fue en el pueblo que nos perseguían para irnos y donde a mí se me acabó la paciencia con los niños. Aunque más tarde fue como siempre, jugamos con los niños y aprendimos muchas cosas de su cultura con esa familia.

¿Cómo os gustaría que os recordaran los seguidores del programa?

S- Como una pareja entregada a la aventura con nuestras discusiones y nuestras sonrisas.

Y- Me gustaría que nos recordaran como aventureros, no como “las de la suerte que se salvan siempre” evidentemente hemos tenido muchísima suerte, pero la suerte también hay que saber buscarla.

¿Volverías a concursar en ‘Pekín Express’? ¿Por qué?

S- Siiiiiiiiiiiiiii, porque es algo realmente brutal, aprendes cosas de ti que nunca pensaste.

Y- Al salir del programa tenía clarísimo que era una experiencia increíble pero que no volvería hacerlo por lo duro que es realmente. Pero ahora volvería a concursar sin pensármelo dos veces, por la gente que conoces y te ayuda, por cómo te planteas allí tú vida en España y por los compañeros.

¿Qué es lo más fuerte del choque de culturas?

S- La limpieza y el machismo, no soporto ninguna de las dos cosas.

Y- Lo que más chocaba conmigo a la hora de su cultura creo que es el trato hacia las mujeres, ya que nos encontramos muchas ciudades donde las mujeres tenían prohibido fumar porque estaba mal visto, por ejemplo, o que estaba mal visto también que enseñarán los hombros.

¿Quién crees que será la pareja ganadora de ‘Pekín Express: la ruta de los elefantes’ para vosotros?

S- Yo ya lo sé jajjajaja, pero me gusta que ganen siempre los que se lo merecen.

Y- De las parejas que quedan, para mí sin ninguna duda son los primos ya que tuvimos muy buena relación con ellos y les tengo mucho cariño.

¿Quién era la pareja con la que mejor te llevabas en la carrera?

S– Nosotras con todos, incluidos Blanca y Pepe, pero nuestras jerezanas y nuestros blogueros los que más, ahhhhhhhhh y nuestros primos.

Y- Tanto mi madre como yo nos llevábamos bien con las jerezanas y Priscila y Jonan.

¿Qué aprendiste de tu acompañante durante la carrera?

S- Que es la mejor del mundo.

Y– Yo sabía que mi madre era una persona muy fuerte de cabeza, que no se deja influenciar y tiene las ideas muy claras sobre lo que quiere, y sobre la gente. He aprendido que es toda una campeona.

¿Cómo valoras tu posición? ¿Estás orgulloso de ella?

S- Mi posición muy bien, estoy orgullosísima de tener nuestra medalla de bronce.

Y- Estoy muy orgullosa de haber llegado hasta esta posición porque sinceramente no me lo hubiera imaginado nunca. Lo hemos disfrutado a tope, hemos vivido cosas increíbles que siempre quedarán para el recuerdo y es algo que no vamos a poder vivirlo de nuevo nunca.