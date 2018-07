Matías y Nabil, los primos 'frikis' de Mallorca

Son primos hermanos por parte de madre. Aunque son caracteres opuestos y discuten prácticamente por todo, tienen en común su buen humor, su afición a los dibujos animados y el canal de YouTube que hacen juntos.

De los dos primos, Matías es mucho más competitivo que Nabil. Mientras que al primero no le gusta perder y quiere vivir la experiencia sobre todo por la competición y la aventura, Nabil es mucho más tranquilo y afirma ser la típica persona que con participar ya está contento.

No saben si van a hacer amigos en la aventura, pero les encantaría que hubiera rivales guapas. Lo que sí tienen muy claro es que no soportan a la gente que lo ha tenido siempre todo muy fácil y no sabe apreciar las cosas.