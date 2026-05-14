¿Veremos a Abascal de vicepresidente de Feijóo tras las elecciones? La tajante respuesta de Wyoming

"¿Cuándo molestó Vox en el PP?", pregunta El Gran Wyoming, que recuerda que "el señor Abascal nació ahí, creció ahí y ha vivido toda la vida ahí, nunca ha molestado".

El Gran Wyoming realiza con Aimar Bretos en el plató de La Noche de Aimar una profunda y crítica reflexión sobre el PP y Vox: "En el momento en el que metes fascismo en las cosas, todo es fascismo". "Tú no puedes hacer una política lógica, democrática y constitucional con un partido que no lo es", insiste el presentador de El Intermedio, que reflexiona: "¿Cuándo molestó Vox en el PP?, el señor Abascal nació y creció ahí, nunca ha molestado".

Preguntado por Aimar Breto "si veremos a Abascal de vicepresidente de Feijóo tras las próximas elecciones", El Gran Wyoming destaca que eso "lo decide el pueblo soberano, llamado así en época electoral, el resto del año es una mierda de pueblo porque lo maltratan". "Por lo visto dicen las encuestas que sí, yo allá cada uno", destaca Wyoming, que confiesa que está "muy marcado" por el tema de la "medicina y de la sanidad": "No puedo entender que el pueblo español voluntariamente y sin que nadie le presione esté dispuesto a dilapidar la mayor riqueza que tenemos, que es el sistema de salud pública".

"La gente no tiene ni puta idea de lo que nos estamos jugando ahí", advierte El Gran Wyoming, que destaca que "todos los días en el informativo se debería contar el número de cáncer que se están curando porque la gente no sabe que en EEUU no se cura y que la gente muere en su casa". "No sé por qué no se valora", asegura Wyoming, que resalta que alucina "con que la ente esté dispuesta a tirar eso pensando que su hijos van a tener un millón de euros para pagarse un tratamiento".

Y es que Wyoming insiste en que "debería de haber un consenso universal indiscutible" sobre la sanidad pública "como en su día hubo con las pensiones".

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