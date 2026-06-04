Valdano define a Florentino Pérez como "un jefe muy fácil": "Ha hecho una gran reconstrucción del Real Madrid"

Para Valdano, el Real Madrid es un club del que se sale "sin ser el mismo". Considera que "es un mal momento" para hablar de Florentino, porque su comparecencia pública "se ha politizado". "Parece que es Drácula", ironiza el argentino, subrayando su legado y su "capacidad de empatía para liderar".

En La Noche de Aimar, Jorge Valdano reflexiona sobre lo que significa el club blanco para quienes pasan por su historia. "Es un club que te dota de identidad, pasas por el Madrid y sales de ahí sin ser el mismo. Vas por la calle, en cualquier lugar del mundo, y hay un cartel que dice, 'jugó en el Madrid'", reconoce al argentino a Bretos, admitiendo que "te da una relevancia": "A mí me marcó y solo estuve tres años, pero todo el mundo me identifica con el Madrid".

Preguntado por Bretos sobre Florentino Pérez, asegura que "es un jefe muy fácil". "Cuando cometes un error, te dice: 'jorge, nos hemos equivocado'. Se incluye en el error; tiene esa capacidad de empatía para liderar", afirma el exentrenador, definiéndolo como "un gran hombre" que, "como todo el mundo", " tiene defectos".

"Es un mal momento para hablar de Florentino porque esa comparecencia pública se ha politizado y ahora parece que es Drácula", comenta Valdano, defendiendo que el legado que está dejando el club es indiscutible. "Ha llevado a cabo una gran obra de reconstrucción del Real Madrid y esa obra solo podía haberla hecho él. Cuando se deja un legado de esa magnitud, las opiniones tienen que tenerlo en cuenta".

*Puedes volver a ver la entrevista completa de Aimar Bretos a Jorge Valdano en La Noche de Aimar en atresplayer.

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