Manuel Carrasco reflexiona sobre la fama: "Es un monstruo que está ahí, no es otra cosa que lo de fuera se come a lo de dentro"

Aimar Bretos pregunta a Manuel Carrasco si tiene que domesticar la fama para que no le engulla. "Sí, es un monstruo que esta ahí, la fama como no te pille preparado te puede confundir bastante", explica el cantante.

Aimar Bretos pregunta a Manuel Carrasco si tiene que domesticar la fama para que lo engulla: "Pues sí, es un monstruo que esta ahí". "La fama como no te pille preparado te puede confundir bastante", explica el artista andaluz, que afirma que "la fama no es otra cosa que lo de fuera se come a lo de dentro ya no sabes quién eres".

"Llega un momento que puede pasar que no te reconozcas", explica el cantante, que destaca que "hay una parte que tiene que ver con la voz de dentro que tenemos cada uno, que es a la que tenemos que escuchar". "Yo siempre me he fijado en esa voz porque creo que el fondo es bueno", reconoce Manuel Carrasco en su entrevista, que puedes ver al completo en este vídeo.

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