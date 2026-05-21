La entrevista completa de Aimar Bretos a Manuel Carrasco: "Tengo mis fantasmas y a veces no me dejan vivir bien"

Aimar Bretos entrevista a Manuel Carrasco, quien desvela los "fantasmas" que sufre por su sensibilidad, cómo su origen humilde le ha hecho la persona que es y confiesa que tras su gira necesita "parar e ir a otro ritmo".

Aimar Bretos entrevista a Manuel Carrasco en el plató de La Noche de Aimar, donde el cantante aparece cantando su nuevo tema, 'Cambiar'. "Esto de cantar te viene de cuna", destaca el presentador al cantante, que explica que se ha criado con música: "Creo que me venía innato en casa, en el barrio, en la calle... ha sido una buena compañera durante toda mi vida".

El cantante, que es de Isla Cristina, explica cómo le ha marcado crecer en este pueblo marinero andaluz: "Uno en la infancia acaba aprendiendo, dibuja un mapa que luego le sirve a lo largo del camino". "Me ha marcado bastante esa infancia y juventud en un pueblo de trabajadores y marineros", reconoce el artista, que explica que la canción que ha cantado en el plató "es de profundidades": "Es una canción profunda que habla de cambio y yo estoy en continuo cambio".

"Tengo muchas inseguridades y complejos"

"Es un diálogo que tengo conmigo mismo, el cambiar para mejor", explica Manuel Carrasco, que destaca que "en la vida es importante ese melón tenerlo abierto". "Me da mucha cosa ver a al gente tan segura, yo estoy en continuo cambio", destaca el artista, que confiesa que le "gusta absorber": "Soy como una esponja".

"Pero, ¿qué inseguridades tienes tú?, si eres de los artistas españoles que mas estadios llenas", destaca Aimar Bretos a Carrasco, que responde en el vídeo: "Pues las tengo todas, te diría". "Ha sido una constante en mi vida", confiesa el cantante, que reflexiona: "Creo que hay cosas de esa infancia que me sirvieron como el trabajo y el esfuerzo, pero también me vienen ciertas inseguridades y complejos". "Ciertas cosas que creo que todavía siguen en menor medida", explica.

El bonito mensaje de su padre

Manuel Carrasco explica que aunque su madre es su "cable a la tierra", con su padre tiene un "vínculo especial". Un momento que Aimar Bretos aprovecha para ponerle por sorpresa un bonito mensaje de su progenitor: "Manuel, te voy a decir unas palabritas para que tú veas más o menos lo que pienso de ti, estoy muy orgulloso de ti, estás haciendo muy bien tu trabajo, te gusta hacer las cosas bien. Muchas veces te he llamado por teléfono y se me han saltado hasta las lágrimas". "Te quiero mucho", destaca su padre, que termina su mensaje con un "guapo".

"Le quiero mucho", destaca, por su parte, el cantante, que confiesa que se dicen mucho "te quiero", algo que antes no pasaba. "Esto ha sido con los años, mi padre ha sido un hombre duro antes cuando estaba en la mar, y en eso ha cambiado mucho", desvela Manuel Carrasco, que destaca que "ahora que el tiempo ha pasado, es una persona muy sensible": "Creo que esos te quiero que antes se guardaba más, ahora está deseando soltarlos".

Su susto sobre el escenario

Manuel Carrasco explica a Aimar Bretos el mal rato que pasó durante uno de los conciertos "más importantes" que ha dado en su vida en este último año. "Salí por debajo del escenario como si fuera una plataforma y empecé a cantar, creo que había 60.000 personas", cuenta el cantante, que recuerda cómo empezó "a notar que no tenía la voz bien": "Se me pasó por la cabeza cancelar el concierto, todo eso cantando, pensaba 'voy a cancelar, no estoy a la altura'".

"La voz se me iba, yo me quería morir, me quería tirar del escenario, casi me desmayo... y todo eso seguía cantando", recuerda el cantante, que, tras reflexionar su mánager sobre qué podía ocurrir, su equipo se dio cuenta que podía ser por el humo que salía del suelo. "Habíamos puesto el efecto de un humo bajo, que se queda a ras del suelo y cuando subí me trague ese humo y, de vez en cuando, ese humo iba saliendo y yo lo iba absorbiendo", explica Carrasco, que destaca cómo, en cuanto lo quitaron, le salió la bestia que lleva dentro y comenzó a cantar con normalidad.

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Tengo mis fantasmas"

"¿Es muy bestia la bestia que hay en ti?, ¿tienes que domesticarla a veces?", pregunta Aimar Bretos a Manuel Carrasco, que responde en el vídeo: "Sí, hay que domesticarla". "La gente cuando me ve normalmente es verdad que soy un tío alegre, pero tengo mis fantasmas por dentro y esos fantasmas, a veces, no me dejan vivir bien", reflexiona el artista, que explica que "son fantasmas no externos" sino que tienen que ver con su "sensibilidad y forma de ser".

"La fama es un monstruo"

"¿Y la fama?, ¿hay que domesticarla para que no te engulla?", pregunta el presentador de La Noche de Aimar al artista, que explica que la fama "es un monstruo que está ahí". "La fama como no te pille preparado te puede confundir bastante", asegura el andaluz, que destaca que "la fama no es otra cosa que lo de fuera se come a lo de dentro".

"Ya no sabes quién eres, si eres el que dicen, las diferentes opiniones…", se sincera Carrasco, que destaca que "llega un momento en el que puede pasar que no te reconozcas".

"Hay que priorizar la humanidad"

Preguntado por Aimar Bretos si le ha pasado factura posicionarse contra Israel y sus ataques a Gaza, Manuel Carrasco responde tajante: "Me da igual, ¿qué factura me va a pasar?, yo quiero estar en el lado bueno de la historia, de la vida y de la gente buena". "La gente que mata a otras personas... ¿quién puede estar al lado de ello?, no sé cómo se puede justificar".

"Evidentemente, hay un montón de matices", señala el artista, que sin embargo, destaca que hay que priorizar "la humanidad" en cuanto a las guerras y las crisis migratorias: "Hay que poner la humanidad en el centro de todo eso, hay una canción que escribí que se llama 'La humanidad', que habla de todo esto".

"Necesito parar"

Por último, preguntado sobre si se ha planteado parar en algún momento, el artista confiesa que sí: "Cuando termine esta gira voy a parar un poco, creo que el nivel de autoexigencia está siendo bastante grande". "Voy a parar un poco, estoy haciendo giras, discos... todo a la vez, y voy a parar", destaca Manuel Carrasco ,que sin embargo, detalla que bajará el ritmo pero seguirá componiendo.

"Ahora que me lo puedo permitir, lo voy a hacer, porque creo que hay un montón de cosas que me pierdo y que uno siente cuando hay algo que no está del todo bien en uno personalmente y yo, a veces, eso lo siento, voy con la lengua fuera", reflexiona Manuel Carrasco.

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