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Necesita bajar el ritmo

Manuel Carrasco confiesa a Aimar Bretos que tras su gira va a "parar un poco": "A veces siento que hay algo que no está del todo bien"

Manuel Carrasco desvela a Aimar Bretos que tras esta gira va "a ir a otro ritmo": "Es importante porque me sentiría mejor, escribiría mejor, viviría mejor... necesito estar un poco más con mis hijos, con mi vida más normal".

Manuel Carrasco confiesa a Aimar Bretos que tras su gira va a "parar un poco su carrera": "A veces siento que hay algo que no está del todo bien"

Al comienzo de su entrevista en La Noche de Aimar, Manuel Carrasco ha cantado una de sus nuevas canciones en el plató, 'Cambiar'. Algo que Aimar Bretos recuerda en el último tramo de la entrevista: "Has empezado cantando diciéndome que estás cansado de ir con la lengua fuera, ¿tú te has planteado en algún momento parar?".

"Sí, día sí y dia no", confiesa el artista, que desvela a Aimar Bretos la decisión que tiene tomada: "Cuando termine esta gira voy a parar un poco porque creo que el nivel de autoexigencia está siendo bastante grande". Y es que el artista detalla que está haciendo giras y discos a la vez: "Voy a parar y voy a seguir componiendo, pero estando conmigo mismo, a otro ritmo".

"Ahora me lo puedo permitir y lo voy a hacer, porque creo que hay un montón de cosas que me pierdo y que uno siente cuando hay algo que no está del todo bien en uno personalmente y yo, a veces, eso lo siento", reconoce el cantante, que explica que va "con la lengua fuera".

"Voy a ir a otro ritmo, es importante porque me sentiría mejor, escribiría mejor, viviría mejor...", reflexiona Manuel Carrasco que destaca que necesita estar un poco más con sus hijos y con su "vida más normal".

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